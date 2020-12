Rector Vindicat: ‘Incidenten van dit jaar zijn smet op vereniging’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Hoewel Wessel Giezen, rector van studentenvereniging Vindicat, het beeld van de Accreditatiecommissie van de Rijksuniversiteit Groningen niet erkent, laat hij vrijdagmiddag wel aan Trouw weten dat de incidenten van dit jaar een smet zijn op de vereniging.

Volgens de rector was de vereniging de goede weg toen Vindicat vorig jaar haar accreditatie terugkreeg. De incidenten van de afgelopen weken zijn volgens de rector het werk van een kleine groep die het voor de rest verpest. Grip houden op alle leden is, ten tijde van de coronacrisis, lastig, zo stelt Giezen.

De rector noemt het echter verbazingwekkend dat de Accreditatiecommissie van de Rijksuniversiteit Groningen onvoldoende cultuurverandering ziet bij de vereniging sinds 2016. Volgens Giezen is het een stuk rustiger geworden in de sociëteit van de vereniging qua drankgebruik. Ook noemt de vereniging het overleg met de Veiligheidsregio, de gemeente, de RUG en de Hanzehogeschool constructief. Maar het geval blijft dat Vindicat weinig kan ondernemen tegen leden die op eigen houtje iets organiseren.

Donderdagmiddag werd duidelijk dat de studentenvereniging haar accreditatie voor het lopende studiejaar verliest. Daardoor is de vereniging niet welkom tijdens officiële gelegenheden van de RUG en de Hanze. De maatregel volgt op een aantal incidenten in korte tijd, waarbij leden van de vereniging de coronaregels compleet aan hun laars lapten. Het hoogtepunt daarvan was eind vorige week, toen een bus vol feestende studenten onbeschermd rondtoerde over de noordelijk snelwegen.