Raadsleden doen weer boodschappen voor Voedselbank

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks de strenge coronamaatregelen die het Kabinet maandagavond zal aankondigen, gaan Groningse raadsleden en leden van het college van B&W dit jaar toch boodschappen doen voor de Voedselbank om de voorraden aan te vullen.

Vanwege corona gaan de raadsleden alleen nu niet op één moment samen boodschappen doen. De afzonderlijke fracties van de politieke partijen in de raad gaan apart op een eigen gekozen moment boodschappen doen. Deze brengen ze als fractie op woensdag 16 december tussen 10.00 en 11.00 uur naar de Voedselbank aan de Ulgersmaweg 57. De Groningse Voedselbank zegt veel behoefte te hebben aan houdbaar voedsel en non food-producten als zeep, tandpasta, shampoo, luiers, maandverband en waspoeder.

In de gemeente Groningen maken ongeveer 750 huishoudens die onder de armoedegrens leven gebruik van de Voedselbank. De Voedselbank verwacht dat dat aantal volgend jaar groeit. “Armoede blijft een groot probleem”, aldus de Voedselbank. “Juist in deze moeilijke coronaperiode moeten wij als Voedselbank Stad Groningen alle zeilen bijzetten om alleenstaanden en gezinnen die onder armoedegrens leven een verantwoord voedselpakket te kunnen geven.”