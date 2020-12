Raadsfracties willen duidelijkheid van gemeente over beleid rond oud papier in Haren

nieuws

Foto: Wikimedia Commons

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD hebben woensdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het nieuwe beleid omtrent het ophalen van oud papier in Haren. Het oud papier wordt vanaf april huis-aan-huis opgehaald, via een speciale container door basisschool de Wissel en voetbalclub Be Quick.

Onder andere voetbalclub VV Gorecht, basisschool CBS de Borg en de Stichting Oud Papier haren zijn niet blij met de nieuwe regeling. Zij voelen zich buiten spel gezet, omdat zij niet de mogelijkheid hebben gehad om het oud papier in de gemeente in te mogen zamelen. Ook andere scholen, verenigingen en kerken in het dorp zijn bang dat hun inkomsten uit oud papier zullen wegvallen nu de gemeente voor deze manier van werken kiest.

Het CDA en de VVD willen nu van de gemeente weten of de nieuwe aanpak, met speciale containers en kliko’s, vanaf volgend jaar voor de gehele voormalige gemeente Haren gaat gelden. Als dat zo is, vragen de fracties zich ook af waarom de nieuwe aanpak niet vanaf januari wordt ingevoerd. “Inwoners van de voormalige gemeente Haren gaan immers vanaf dat moment hetzelfde tarief als de voormalige gemeente Groningen betalen”, zo stellen de fracties.

Ook vragen de fracties zich af of het niet beter geweest was om te kiezen voor nieuw beleid wat beter aansluit bij de huidige manier van ophalen. “Verenigingen hebben het gevoel dat er willekeur is ontstaan, omdat het oud papier nu door alleen OBS de Wissel en Be Quick wordt opgehaald”, zo schrijven de fracties. “Maar de gemeente geeft in een artikel op RTV Noord aan dat er hier geen sprake van is en dat ze ook nog met andere verenigingen in gesprek wil gaan.” Daarom vragen de fracties zich ook af of de andere verenigingen in het dorp alsnog de kans krijgen om een inzamelingsvergunning te krijgen.