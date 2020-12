Qbuzz rijdt in kerstvakantie volgens aangepaste dienstregeling

nieuws

Foto: Andor Heij

Qbuzz rijdt in de kerstvakantie, die volgende week begint, met een aangepaste dienstregeling.

De vervoerder rijdt volgens de grote vakantiedienstregeling. Tijdens de kerstdagen zelf wordt de zondagdienstregeling gehanteerd en op oudjaarsdag geldt de vakantiedienstregeling. Rond 20.00 uur stopt Qbuzz met rijden.

Qbuzz zegt dat reizigers in de vakantie wel moeten opletten omdat bij de haltes de oude dienstregelingen vervangen worden voor de nieuwe die op 3 januari in gaan. Passagiers moeten naar de data kijken die bij de tabellen staan of anders vooraf de website van Qbuzz raadplegen.

Reizigers tussen Groningen en Zoutkamp met lijn 65 moeten in de kerstvakantie in Winsum overstappen. Lijn 65 reed, vanwege werkzaamheden aan de N361, alleen tussen Winsum en Zoutkamp, maar nu wordt er ook een bus tussen Groningen en Winsum ingezet.