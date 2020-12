Qbuzz laat minder bussen rijden

nieuws

Foto Andor Heij

Er gaan vanaf 3 januari, wanneer de nieuwe dienstregeling van Qbuzz in gaat, minder bussen rijden. Vanwege de coronacrisis zijn er veel minder reizigers.

Dat geldt vooral voor de bussen die van en naar Zernike rijden. De meeste studenten hebben online onderwijs en komen niet naar de campus.

Qliner 300 tussen Groningen en Emmen gaat in de spits terug van zes naar vier bussen. Ook de Q-link lijnen 3 Leek – Lewenborg en 4 Roden – Beijum gaan minder vaak rijden.

Voor Groningen gelden nog meer wijzigingen:

Lijn 7 Vinkhuizen – Hoofdstation rijdt voortaan op maandag t/m zaterdag overdag door naar het Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk. Nu eindigt een deel van de ritten van lijn 7 bij het Hoofdstation en een deel bij de scholen in Groningen Zuid.

Lijn 8 rijdt alleen nog tussen Hoogkerk via Hoofdstation naar Station Europapark. Reizigers op de route tussen Station Europapark en Groningen Zuid reizen met de nieuwe lijn 19, reizigers tussen Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk met lijn 7.

Lijn 9 rijdt alleen nog tussen Eelde via Hoofdstation naar Zernike en rijdt niet meer door de wijk Paddepoel en Selwerd.

Lijn 10 krijgt in Hoornsemeer en tussen de Korrewegwijk en Station Noord een aangepaste route.