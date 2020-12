PVV: restaurants moeten op korte termijn weer open

nieuws

Eén van de deelnemende restaurants Foto: Brasserie Groen

De PVV in Groningen staat pal achter de horeca en vraagt het gemeentebestuur alles in het werk te stellen om de restaurants op korte termijn open te laten gaan.

Bij verschillende horecagelegenheden in de provincie Groningen gingen maandagavond om 19.00 uur de lichten aan als teken van leven. De ondernemers kwamen op deze wijze in actie tegen de verplichte sluiting van hun zaken. Men maakt zich grote zorgen dat als de horeca straks weer open mag, veel van die zaken niet meer zullen bestaan. De steun van de overheid is namelijk niet voldoende.

De PVV steunt ook het initiatief dat horeca-ondernemers nu nemen om 17 januari toch open te gaan, of het nu mag of niet. Volgens de fractie blijkt uit een geheime RIVM-notitie dat een restaurantbezoek veiliger is dan thuisbezoek. De PVV vindt dat restaurants het liefst morgen, maar in elk geval voor de kerst allemaal open moeten gaan. De horeca hanteert de coronaregels strikt, en is daarom een stuk veiliger dan bijvoorbeeld thuisbezoek.