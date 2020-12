Publiekscampagne coronavaccinatie van start

nieuws

De publiekscampagne voor de vaccinatie tegen het coronavirus is maandag van start gegaan. De komende week begint de campagne met radio-commercials en advertenties in dagbladen. Dat maakte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandagmiddag bekend.

Mensen die mogelijk nog twijfelen over vaccinatie, kunnen op de website coronavaccinatie.nl informatie vinden die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken. “Vaccinatie wordt ons ticket naar meer vrijheid”, aldus minister Hugo de Jonge (VWS). “Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie.” De Jonge benadrukt dat vaccinatie vrijwillig en gratis is.

De eerste vaccins worden momenteel beoordeeld door het Europese Medicijn Agentschap (EMA). Na goedkeuring wordt er gestart met vaccineren. De vaccinatie zal waarschijnlijk begin januari al starten onder de meest kwetsbare groepen.