Provincie Groningen: ‘Acht miljoen euro voor (vrijetijds) economie, scholing en arbeidsmarkt’

De provincie Groningen gaat acht miljoen euro uit het coronafonds investeren in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de economie. Dat maakte het provinciebestuur dinsdagmiddag bekend.

Het accent van de investeringen van dinsdag liggen op de vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. Twee van de acht miljoen is gereserveerd voor de ondersteuning en de versterking van vrijetijdseconomie in Groningen. “De cultuursector en vrijetijdsbedrijven hebben zwaar te leiden onder de coronamaatregelen”, aldus gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. “We deze sector nu direct al helpen. De MKB-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties.”

Daarnaast benadrukt Rijzebol dat een groot deel van het geld bedoeld is voor scholing binnen bedrijven of voor mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt. Ook is er een miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. willen innoveren of toekomstbestendig maken. Daarnaast is er een miljoen euro beschikbaar robotisering binnen de Groningse scheepsbouwsector.

Ook komt een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor mkb-bedrijven die willen innoveren en vergroening. Daarnaast komt er een nieuwe ‘voucherregeling’, waarmee de provincie de digitale dienstverlening van bedrijven een impuls wil geven.

Met de investeringen van dinsdag is 9,5 miljoen van de 11,5 miljoen uit het ‘coronafonds’ besteed. De resterende 2 miljoen uit het coronafonds reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.