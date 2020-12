Proef met fietsvlonders succesvol verlopen

nieuws

Eenzelfde fietsvlonder in Rotterdam Foto: Gemeente Rotterdam

De proef met fietsvlonders in de Haddingestraat en Poelestraat is een succes. Dat meldt het gemeentebestuur. De beide plekken worden daarom definitief ingericht als fietsparkeerplek.

Uit de proef blijkt dat de plekken vooral gebruikt worden door bewoners van de bewuste straten. Het gevolg is dat er minder fietsen hinderlijk op de trottoirs staan, De vlonders worden echter nauwelijks door bezoekers van de binnenstad gebruikt. De parkeerdruk op de Vismarkt is niet afgenomen.

De fietsvlonders staan op de plek van een autoparkeerplaats. Er kunnen acht rijwielen op staan. Ze hebben hun nut bewezen en kunnen nu op andere locaties worden geplaatst. Dat kan, op verzoek van bewoners van de bewuste straat, via de gemeentelijke website. Wel is toestemming nodig van minstens drie buurtbewoners en/of de VVE. Na een proefperiode van drie maanden beslist de gemeente of een vlonder langer kan blijven staan.