Prins Claus Conservatorium presenteert online Kerstconcert

Rechtenvrije foto via Pxhere.com

Het Prins Claus Conservatorium houdt haar jaarlijkse kerstconcert dit jaar niet live in de Nieuwe Kerk in Groningen, maar online. Aanstaande woensdag is het concert te zien via de website van het conservatorium en via Facebook.

Afgelopen week vonden de opnames van het concert plaats. Bekende werken uit het klassieke kerstrepertoire komen voorbij, maark ook stukken uit de wereld van de jazz, van J.S. Bach op het beroemde orgel van de Martinikerk en van Irving Berlin door de PCC Bigband.

Het kerstconcert is blijft ook na 16 december beschikbaar.