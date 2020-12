Primeur Groninger Museum met Kinderbiënnale

nieuws

Foto Wouter Holsappel: Groninger Museum Rolling Stones

Het Groninger Museum houdt in 2021 als eerste museum in Nederland een kinderbiënnale: een presentatie van eigentijdse interactieve kunst waarbij kinderen actief betrokken worden.

De Kinderbiënnale is tijdens de zomerperiode een grote interactieve kunsttentoonstelling door kinderen, voor iedereen. Elk kunstwerk daagt uit tot interactie, participatie en creatie. Door te doen, ontdekken, maken en verwonderen worden bezoekers op een afwisselende manier geactiveerd. Dat kan door zelf mee te ‘bouwen’ aan een continu veranderend werk, zelf bij te dragen aan een digitale presentatie of fysiek te bewegen in een installatie.

Maar er is meer, waaronder “Stranger Things” , “JR: Chronicels” en werk van De Ploeg-kunstenaar Alida Pott. De huidige tentoonstelling “The Rolling Stones – Unzipped” loopt nog tot en met 28 februari 2021.

Alida Pott (1888-1931) was het eerste vrouwelijke lid van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg. Ze liet een betrekkelijk klein oeuvre na, van uit olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en collages.

“Stranger Things” toont geheimzinnige wezens in wonderlijke outfits, verzeild in buitenissige situaties. In Stranger Things komen mode en design uit de eigen collectie van het Groninger Museum op onverwachte wijze samen.

In het najaar zijn muurschilderingen, films en vooral veel foto’s te zien bij “JR: Chronicles”. Het gaat om de eerste grote museale tentoonstelling van het werk van de Franse kunstenaar JP. Ook wordt dan een deel van de grote graffiticollectie van het Groninger Museum getoond.