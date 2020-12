Premier Rutte feliciteert Regio Groningen-Assen met verlenging

De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen heeft vrijdagochtend haar handtekening gezet onder een nieuw convenant voor vijf jaar. Premier Rutte feliciteerde de stuurgroep met de hernieuwde samenwerking via een videoboodschap.

“Door deze samenwerking staat u sterker en bent u een stevige gesprekspartner voor het Rijk,” aldus Rutte. De felicitatie van de premier kwam als een aangename verrassing voor Mirjam Wulfse, voorzitter van de Stuurgroep van de RGA: “Fijn dat dat ook in Den Haag wordt gezien en gewaardeerd. We werken hier in de regio Groningen-Assen al bijna 25 jaar in goede harmonie samen. We zijn er trots op dat onze regio hét economisch centrum van Noord-Nederland is, met alle voorzieningen die daarbij horen. Onze inzet is erop gericht om die positie te blijven versterken.”

De komende jaren gaat de RGA veel aandacht besteden aan de uitvoering van Groeningen, een bijzonder natuurgebied op de laagveen-gordel die van west tot oost door de regio tussen Groningen en Assen loopt. Ook wil het samenwerkingsverband een regionale kennisbank opzetten en samen met het CBS en het Urban Data Center een Regiomonitor ontwikkelen, om daarmee de ontwikkelingen op het gebied van economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit in de gaten te kunnen houden.