Politiehond vindt twee dieven in vijver van golfbaan Glimmen

nieuws

Foto: 112groningen en Politie Groningen Zuid

De politie heeft zaterdagaond twee mannen op de golfbaan in Glimmen betrapt op diefstal van een zak vol golfballen. De verdachten werden opgespoord door een politiehond. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.

Een oplettende getuige zag diverse personen op de golfbaan lopen en belde de politie. Diverse agenten spoedden zich naar de plaats des onheils en sloten de omgeving van de baan af. De twee verdachten hadden zich verstopt in de vijver van de golfbaan, maar de politiehond had ze in de smiezen.

De twee mannen werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.