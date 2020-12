nieuws

foto: Sammie Lobo / 112groningen.nl

Op de Parkweg ten hoogte van de Rijnstraat is donderdag rond 16.15 uur iemand mishandeld.

De politie zoekt getuigen van het incident. Want uit onderzoek is gebleken dat diverse mensen het slachtoffer hebben geholpen. De politie wil in contact komen met deze getuigen om er achter te komen wat er precies is gebeurd.

Het slachtoffer is gewond geraakt en heeft aangifte gedaan.