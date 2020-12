Politie zoekt getuigen van inbraak aan Oude Borg in Haren

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de inbraak die afgelopen maandag plaatsvond in een woning aan de Oude Borg in Haren. De inbreker vluchtte nadat hij betrapt werd door een 88-jarige bewoner.

De 88-jarige bewoner raakte gewond bij een worsteling met de dader. Hij werd ter controle vervoerd naar een ziekenhuis. De dader is nog steeds voortvluchtig.

Mensen met die iets gezien of in het bezit zijn van camerabeelden die van belang kunnen zijn bij het onderzoek, worden door de politie gevraagd contact op te nemen. Ook andere mensen met meer informatie over de inbraak of de dader(s) kunnen contact opnemen met de politie via 0800-8844 of anoniem via 0900-7000. Houdt daarbij zaaknummer 2020338243 bij de hand.