Politie zoekt getuigen van brandstichting in speeltuin aan Jadestraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de kruising van de Jadestraat en de Barnsteenstraat in Groningen is afgelopen zaterdagnacht brand gesticht bij een speeltuin. De politie is dinsdagmiddag nog steeds op zoek naar getuigen van dit incident.

Omwonenden hebben voorkomen dat de brand de hele speeltuin in de as legde, want zij hebben de brandjes snel geblust. De omwonenden zelf werden echter ook getroffen door de brandstichters, want in de directe omgeving zijn onder andere kliko’s en houten tuinmeubilair gestolen en in de brand gestoken.

Getuigen van de brandstichting en de vernielingen in de nacht van zaterdag op zondag kunnen zich melden door te bellen met telefoonnummer 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 Geef hierbij aan dat het gaat om zaak “BVH 2020350976”