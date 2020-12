Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar vijftienjarig meisje bij UMCG (update)

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De politie in Groningen is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een vijftienjarig meisje. Zij wordt vermist nadat ze, vanuit het UMCG, is weggelopen.

Het meisje heeft een blanke huidskleur en een lang mager postuur. Ze is ongeveer 1,70 meter lang. De vijftienjarige vermiste heeft lang haar in een vlecht en draagt een donkergroene trui, een lichtblauwe spijkerbroek en witte sneakers. Het meisje draagt geen jas.

Volgens de politie is het meisje weggelopen vanuit het UMCG in de richting van de Petrus Campersingel. Als inwoners van de Stad het meisje zien, dan verzoekt de politie contact op te nemen.

Update 23-12-2020 16.20 uur

De politie meldde later op de woensdagmiddag dat het meisje nog niet is aangetroffen, maar dat er nog wel driftig wordt gezocht. De Burgernet-actie werd wel beëindigd.