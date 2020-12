Politie houdt 18-jarige man uit Stad aan voor mishandeling aan Energieweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen heeft afgelopen zondagavond een 18-jarige man uit Groningen aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn bij de mishandeling van drie mensen aan de Energieweg. Deze mishandeling vond dezelfde avond plaats.

De slachtoffers werden gecontroleerd door ambulancepersoneel en konden ter plaatse worden behandeld aan hun verwondingen. Volgens een politiewoordvoerder ging er een woordenwisseling vooraf aan de mishandeling, maar de precieze aanleiding voor het incident is nog niet bekend.

De politie zoekt nog wel naar getuigen in deze zaak. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844. of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.