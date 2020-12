Podcast – Topsport weer van start in Groningen, maar wanneer met supporters?

sport

Topsporters mogen vanaf 17 december weer trainen en wedstrijden spelen. Maar wat betekent dit voor de sport in Groningen? Bas Kammenga, voorzitter van de supportersvereniging van Donar, is te gast in de nieuwste aflevering van de podcast ‘Groningen Deze Week’ en vertelt alles over wat dit betekent voor de basketbalclub.

Daarnaast wil Donar zo snel mogelijk weer spelen met publiek op de tribunes. Bas vertelt hoe ze dit willen doen en wat voor protocollen ze hebben opgesteld.

