Planningsproblemen verbouwing Hoofdstation

Aannemer Strukton die bezig is met de aanpassing van het Hoofdstation in Groningen is niet op tijd klaar om de geplande treinvrije periode in mei te benutten.

In die periode kan de aannemer op en onder het spoor werken om bijvoorbeeld de drie geplande tunnels voor te bereiden. Er moeten een voetgangers, een fiets en een bus-tunnel komen. De redenen voor de vertraging zijn onvoorzien kabel- en leidingwerk en archeologische vondsten in de ondergrond. De aannemer werkt aan een herziene planning, daarbij houdt hij rekening met de opleverdatum van het station, de bouw van het busstation en de ontwikkelingen ten zuiden van het station.

Volgens de huidige planning moet het aangepaste station in de loop van 2023 klaar zijn.