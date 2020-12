Plannen voor De Suikerzijde vrij voor inspraak

nieuws

Het gemeentebestuur heeft de plannen voor het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde vrijgegeven voor inspraak. De Suikerzijde wordt een veelzijdige wijk met ook ruimte voor de natuur.

De Suikerzijde, aan de westkant van de stad, wordt niet alleen een woonwijk. Er is ruimte voor 5.000 woningen, maar ook voor werken, leren en recreëren. Er komen allerlei maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Bovendien is er veel aandacht voor groen en duurzaamheid. De Suikerzijde wordt autoluw. Het nieuwe stadsdeel wordt de komende 30 tot 40 jaar geleidelijk volgebouwd.

“De aanleg van De Suikerzijde is echt een uitkomst,” zegt wethouder Roeland van der Schaaf. “Het tekort aan passende woningen is nijpend. Maar we gaan niet zomaar domweg bouwen. Vanuit onze zorg voor natuur en ecologische waarden leggen we eerst een natuurcompensatiegebied aan voor de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen.”

De inspraakperiode loopt tot en met 20 januari. Alle informatie is terug te vinden op de web site ‘desuikerzijde.groningen.nl.