Peter den Oudsten in Raad van Toezicht New Energy Coalition

Peter den Oudsten is per 1 januari 2021 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van New Energy Coalition. Hij volgt Joop Volkers op die na dit jaar terugtreedt.

Den Oudsten was van 2015 tot 2019 burgemeester van Groningen. Max van den Berg, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt: ‘Den Oudsten heeft veel bestuurlijke ervaring en heeft steeds in grote publieke organisaties breed bestuurlijk moeten opereren. Als burgemeester van Groningen maakte hij van dichtbij het ontstaan van New Energy Coalition mee. Hij is voor ons een aanwinst.’

Naast Van den Berg maken Ulco Vermeulen (Gasunie), Henk Pijlman (Hanze) en Jouke de Vries (RUG) deel uit van de Raad van Toezicht. New Energy Coalition is een brede samenwerking van onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie- en bedrijfspartners en overheidspartijen, die samen werken aan een duurzame toekomst door de energiesector te helpen versnellen. Dat doen ze door kennis, beleid en ondernemerschap bij elkaar te brengen.