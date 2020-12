Peiling Ukrant: twee derde van studenten neemt coronavaccin

nieuws

Het merendeel van de studenten aan de RUG is positief over het nemen van een coronavaccin. Dat blijkt uit een steekproef van de Universiteitskrant onder 130 studenten.

Ruim 67 procent van de ondervraagde studenten zegt stellig ‘ja’ op de vraag of zij van plan zijn om het vaccin te nemen zodra zij de kans krijgen. De studenten melden vooral dat zij het vaccin nemen omdat ze de beperkingen zat zijn en terug willen naar een normaal studentenleven zonder coronamaatregelen. Veel studenten vinden het nemen van het vaccin nodig vanwege de veiligheid van hun geliefden en de zwakkeren in de samenleving.

Zo’n 25 procent van de studenten twijfelt nog of zij het vaccin zullen nemen zodra de gelegenheid zich aandient. Daarbij spelen vooral de korte tijd waarin het vaccin is ontwikkeld en de onzekerheid over mogelijke bijwerkingen een rol. Ongeveer 8 procent van de ondervraagde studenten is absoluut niet van plan om het vaccin te nemen.