Partijen in Tweede Kamer dienen motie in over Gerrit Krol- en Paddepoelsterbrug

Foto: Sebastiaan Scheffer

De SP, GroenLinks, PvdA, D66 en PvdD hebben maandagavond in de Tweede Kamer een motie ingediend om gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen door lage en beweegbare bruggen.

De motie gaat over de hoogte van de Gerrit Krol- en de Paddepoelsterbrug. Als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur ligt komt de nieuwe Paddepoelsterbrug op een hoogte van 9 meter te liggen en de Gerrit Krolbrug op een hoogte van 5,7 meter. Tijdens een debat maandag in de Tweede Kamer was de minister nog onvermurwbaar. Volgens de minister zijn er niet voor niets regels rond bruggen en moet het scheepvaartbelang goed geborgd zijn.

De vijf partijen nemen daar geen genoegen mee en dienden in de avond een motie in. De partijen stellen dat door hoge en vaste bruggen aan te leggen deze minder toegankelijk zijn voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Daarnaast hebben omwonenden en verschillende organisaties zich uitgesproken voor lage en beweegbare varianten. Ook vindt men dat het belang van fietsers en voetgangers evenredig moet worden meegenomen in de besluitvorming en dat veilige varianten voor lagere en beweegbare bruggen zijn uitgewerkt. Om die reden wordt verzocht gehoor te geven aan de oproep van de omwonenden en verschillende organisaties.

Volgende week gaat er over de motie gestemd worden. Bronnen laten weten dat er met deze motie best nog wel wat kansen liggen.

De motie is hieronder te bekijken