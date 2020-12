Pamflet voor actie tegen verhuurdersheffing

nieuws

Foto: Henk Tammens

Huurders in Groningen verzetten zich tegen de verhuurdersheffing. De woningcorporaties en de gemeente Groningen ondersteunen het pamflet dat zij hierover hebben gemaakt.

Het pamflet is opgesteld door een groot aantal huurdersorganisaties. Daarin roepen zij de politieke partijen om om een sociaal gezicht te laten zien en de volgens hen onrechtvaardige belasting stop te zetten. Het pamflet is maandag overhandigd aan Henk Nijboer, Gronings kamerlid van de PvdA. Die brengt de inhoud woensdag naar voren, als het thema ‘wonen’ op de agenda van de Tweede Kamer staat.

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. Huurdersorganisaties zien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen, dat de huren blijven ook stijgen en dat de betaalbaarheid onder druk staat. Corporaties willen en moeten bouwen en verduurzamen.

Als de Groninger corporaties die 25 miljoen euro weer kunnen investeren, kunnen zij 300 extra woningen per jaar bouwen, of duizend extra woningen verduurzamen naar label A. De huurdersorganisaties willen dat er een streep door de verhuurdersheffing gaat. Ook organisaties elders in het land verzetten zich tegen de heffing