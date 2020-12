Oud-Hanzehogeschool voorzitter Henk Pijlman ereburger van Groningen

nieuws

Henk Pijlman. Foto: Hanzehogeschool

De oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, Henk Pijlman, is benoemd tot ereburger van Groningen.

Dat gebeurde tijdens zijn officiële afscheid van de Hanzehogeschool dat zich vanwege de coronacrisis online afspeelde. Hij werd donderdag ingeschreven in het Gulden Boek. Die eer gaat naar inwoners van Groningen die belangrijk zijn of waren voor de gemeente.

Pijlman was sinds 2000 lid van het College van de Hanzehogeschool en sinds 2004 voorzitter. Pijlman is ook actief in de politiek. Hij was voor D66 raadslid en wethouder in Groningen. Sinds 2015 is hij lid van de Eerste Kamer. Hij gaat daarom nog niet helemaal met pensioen.

En de Hanze Innovatieprijs van de Hanzehogeschool gaat verder als de Henk Pijlman Innovatieprijs. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan studenten die bijzondere prestaties leveren op het gebied van maatschappelijke en culturele betrokkenheid en innovatie.