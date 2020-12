‘Ordinaire nerveus flikkerende rode lichten boven Groningen’

nieuws

De nieuwe hoogspanningsmasten tussen Vierverlaten en de Eemshaven vallen volgens natuurorganisaties uit de toon. En niet alleen bij daglicht, wordt nu geconstateerd.



‘De avondhemel boven Groningen wordt grondig verziekt door de ordinaire, nerveus flikkerende rode lichten van de nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten’, aldus een tweet van een Groningse hierover.

TenneT is sinds oktober hoogspanningsmasten aan het plaatsen tussen Vierverlaten en de Eemshaven. De eerste pylonen werden bij het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk opgericht. In 2023 zijn alle 240 mastpylonen geplaatst en in werking.

De Natuur- en Milieufederatie Groningen, het Groninger Landschap en omwonenden hebben meermalen bezwaar gemaakt tegen de plannen. De leiding zou niet passen in het landschap en door unieke weidevogelgebieden lopen.

De avondhemel boven #Groningen wordt grondig verziekt door de ordinaire, nerveus flikkerende rode lichten v.d. nieuwe hoogspanningsverbinding #Eemshaven–#Vierverlaten. Verlichting Eemshaven & hoogspanningsmasten #Tennet maken het NO van Groningen tot een soort kermis bij nacht. pic.twitter.com/yU2YaKXruS — Nettie Klompsma (@KlompsmaNettie) December 4, 2020