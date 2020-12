Oranje verliest met Abbingh ook tweede duel op EK handbal

nieuws

Lois Abbingh schiet op doel tegen Servië. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Het Nederlands handbalteam, met Lois Abbingh in de gelederen, heeft ook het tweede groepsduel op het EK voor vrouwen in Denemarken verloren. Nederland verloor met 27-25 van Kroatië.

Eerste helft

Nederland keek tot de 11-11 in de eerste twintig minuten vrijwel continu tegen een achterstand aan. Nederland oogde stroef en het middenblok was niet bij machte om de Kroatische aanvallen af te stoppen. Vanaf het moment dat Lois Abbingh ruimte maakte voor Kelly Dulfer en ook Angela Malenstein in de ploeg kwam, leek het beter te gaan lopen bij de Nederlandse vrouwen. In de laatste vijf minuten van de eerste helft pakte Nederland de voorsprong en dat resulteerde in een 13-14 ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft ging het gelijk op, maar Nederland kon niet uitlopen als het een voorsprong had. De verdediging van Oranje kon het de aanvallers van Kroatie niet moeilijk genoeg maken. Na een 23-24 voor Nederland nam Kroatië de voorsprong over en trok daarmee aan het langste eind.

Nederland speelt dinsdagavond tegen Hongarije haar laatste pouleduel en Kroatië speelt tegen Servië. Oranje is bij winst door naar de volgende ronde.