Oproep aan gemeente: ‘Laat deze drie ‘toeristen’ toe in de nachtopvang’

Foto: Joram Krol

De Stichting Straatwijs, de Martinikerk en de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen maken zich ernstige zorgen over niet-Nederlandse daklozen van Europese afkomst die in de bosjes slapen bij de Martinikerk en in portieken in de Stad. De instanties sturen daarom een brandbrief aan de gemeente om deze niet-rechthebbenden toe te laten in de nachtopvang.

De drie specifieke ‘toeristen’ (een bijnaam in de nachtopvang voor niet-rechthebbenden) heten Aleksander, Dawid en Mateusz. Ze zijn afkomstig uit Polen en Litouwen.

De stichtingen willen dat burgemeester Koen Schuiling over zijn hart strijkt en deze mensen toelaat in de nachtopvang. “Mensenrechten gelden immers voor iedereen, waar je ook bent”, zo stellen de opstellers van de brandbrief. “Laat deze mensen hier aansterken en eten, zodat er hulp geboden kan worden en er weer perspectief komt.”