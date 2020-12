Opbrengst Happietaria Groningen: 45 duizend euro

nieuws

Happietaria Groningen heeft na vier weken de deuren weer gesloten. Vanwege de coronacrisis was een fysiek restaurant dit jaar niet mogelijk, maar hebben studenten van de deelnemende verenigingen verspakketten en opwarmmaaltijden bezorgd.

Het pop-up restaurant voor het goede doel keert al 26 jaar terug in de maanden november en december. Er zijn ditmaal ruim 7600 mensen voorzien van eten en er is een bedrag van ruim 45 duizend euro opgehaald. Daarnaast zijn er 657 Happieboxen gedoneerd aan Voedselbank Groningen Stad en 150 Happieboxen aan de organisatie Quiet Groningen, dankzij sponsoren en donaties. De organisatie spreekt van een prachig resultaat.

Vanwege corona kwam Happietaria Groningen dit jaar met Happieboxen. Daarmee kon je zelf thuis een gerecht maken. De verspakketten bevatten alle ingrediënten en informatie. De boxen werden door vrijwilligers bezorgd in Groningen stad.

Dit jaar zetten de studenten zich in voor de partners van Tear. Door middel van het opstarten en begeleiden van zelfhulpgroepen kunnen mensen in Ethiopië en Zuid-Soedan zelf, en op een waardige manier opstaan uit armoede. Een zelfhulpgroep is een groep mensen die wekelijks samenkomt om problemen te bespreken, trainingen te ontvangen en groepsgewijs te sparen. Hiermee kunnen ze leningen afsluiten en inkomen genereren.