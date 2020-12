Op zoek naar de leukste kerstverlichting van Groningen

Terwijl Nederland zich opmaakt voor een harde lockdown, dook verslaggever Wouter Holsappel met cameraman Paul Blom nog even de gemeente in op zoek naar de leukste kerstverlichting.

We kwamen uit in de Henk Plenterlaan in Stad en de Reddingiusstraat in Hoogkerk. In de Henk Plenterlaan is de hele straat versierd met kerstverlichting. “Het is begonnen bij één huis en later deed de rest van de buurt ook mee. Iedereen zit vooral binnen dus het is fijn om op deze manier nog een beetje saamhorigheid te creëren,” aldus een buurtbewoner.

Meneer Mollema in Hoogkerk maakt al jaren een grote show van zijn tuin en zijn tuinhuisje. In zijn tuin staan allerlei verlichtte objecten en bomen, en binnen in zijn tuinhuisje heeft hij een waar kerstdorp opgebouwd. Of de mensen ook blijven staan om te kijken? “Zelfs buschauffeurs zetten de bus wel eens aan de kant stil om een foto te maken, ” aldus een trotse Mollema.