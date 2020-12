Ook instanties, corporaties en aannemers zijn somber over versterking in aardbevingsgebied

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Naast de bewoners die de dupe zijn van de trage versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied, zijn ook de gemeenten, de Nationaal Coördinator Groningen, zorginstanties, woningcorporaties en bouwbedrijven somber over de telkens veranderende kaders, complexiteit, slechte communicatie en ontbrekende financiële garanties. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen. Donderdag werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

In het meest recente onderzoek binnen Gronings Perspectief schetsen ‘professionals’ een somber beeld van de impact op bewoners. Veel bewoners zijn murw en moe en hun vertrouwen in de instanties is wankel of weg. “Opvallend is dat veel professionals zeggen dat de versterking onvermijdelijk tot buurtconflicten leidt”, vertelt onderzoeker Katherine Stroebe. “Dat vinden wij jammer, want er is mogelijk veel winst te behalen als buurtconflicten vermeden kunnen worden.”

Ook voelden de betrokken ‘professionals’ zich onmachtig. Volgens de onderzoekers zouden ze willen dat hun kennis meer wordt meegenomen in de ontwikkeling van procedures en de informatievoorziening naar bewoners. Want er zijn wel lichtpuntjes in de duisternis, want er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de psychosociale impact van de versterking. Stroebe: “Het is goed dat er meer oog is voor de psychosociale gevolgen. Het zou ook goed zijn als professionals die dicht bij bewoners en uitvoering staan, meedenken over de versterkingsaanpak en communicatie.”