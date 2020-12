OOG Radio trakteert Harenaars op kersttulbanden

nieuws

Casper Slotboom reikt een waardebon uit aan Doetie Heida

Deze week heeft het OOG-radioprogramma Haren Doet kersttulbanden uitgedeeld aan mensen uit Haren en omgeving die dat volgens mensen uit hun omgeving verdienden.

Dat gebeurde in het kader van de speciale uitzending ‘Haren in de Kerst’. Luisteraars konden familie, vrienden of kennissen die zij dit gunden opgeven voor een waardebon van een kersttulband en dat gebeurde massaal.

Deze week gingen meerdere in Haren bekende verslaggevers op pad om alvast enkele bonnen uit te delen. Zaterdag tijdens de live uitzending ging Casper Slotboom namens OOG op pad om enkele voorgedragen Harenaars samen met de aanmelders te verrassen.

Diverse verhalen

De verhalen die de redactie van Haren Doet binnenkreeg waren zeer divers. Vaak hadden ze te maken met de coronacrisis, zoals het verhaal van Anuschka Kuiper. Deze gastouder ving eerder kinderen van mensen met een vitaal beroep op in OBS de Wissel in Oosterhaar. Maandag startte zij met een eigen kinderdagverblijf, waarna ze op dinsdag de deuren alweer grotendeels moest sluiten door de tweede lockdown.

Ook andere verhalen sprongen in het oog. De heer Sluurman, de man die bijna twee weken geleden een inbreker in zijn woning overliep, kreeg deze week OOG Radio op bezoek nadat hij was voorgedragen en in Onnen werd de familie Swaving zaterdag live in het zonnetje gezet. Zij doen veel voor de buurt, van het helpen klussen aan brommers tot het bouwen van een picknickbank voor in de straat.

Verbaasde gezichten

Alle bezochte Harenaars reageerden blij verrast op het cadeautje. Bij de familie Swaving en de buren Ingeborg en Johnny, die hen aan hebben gemeld, werd het zelfs even emotioneel. “We willen jullie gewoon even bedanken voor al die jaren dat jullie er altijd voor ons zijn, dat vind ik gewoon heel mooi”, aldus een ontroerde Ingeborg. “We zijn echt heel blij met jullie.”

Hier zijn een enkele uitreikmomenten en de reacties in de radiostudio te zien:

De hele uitzending ‘Haren in de Kerst’ is terug te luisteren op de Mixcloudpagina van Haren Doet.