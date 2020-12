nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Economic Board Groningen organiseert op 7 december een online kenniscafé voor ondernemers in de horeca en vrijetijdssector. Trendwatcher Wouter Verkerk adviseert de ondernemers in deze voor hen zware tijden.

Verkerk komt tijdens het kenniscafé met praktijkvoorbeelden van wat in coronatijd wel mogelijk is. Uit een inventarisatie blijkt dat de ondernemers veel vragen hebben. Die vragen zich onder meer af of ze een ander verdienmodel kunnen ontwikkelen en hoe ze zich nu alvast kunnen voorbereiden op de periode na corona.

Trendwatcher Wouter Verkerk verzorgt jaarlijks ruim 200 presentaties en workshops voor bedrijven uit de horeca en aanverwante branches. De online sessie is op maandagmiddag 7 december van 13.30 tot 15.00 uur. Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website ‘economicboardgroningen.nl’.