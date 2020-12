Online bierproeverij van vijf Groningse brouwers groot succes

nieuws

Foto: still uit livestream / Karst van der Heide van brouwerij De Prael

De online bierproeverij die vrijdagavond georganiseerd werd door vijf Groningse bierbrouwerijen is een groot succes geworden. Dat laat Karst van der Heide namens de vijf brouwerijen weten.

Hoi Karst! Hoe ging het gisteravond?

“Ja, het was echt heel leuk. We hebben hele leuke reacties gekregen van de mensen die deelnamen en ook wij zelf kijken er met een goed gevoel op terug. Wat uit de reacties wel heel duidelijk werd is dat mensen het leuk vonden om eens een keer wat anders te doen. De vrijdagavonden hebben door de coronapandemie een andere invulling gekregen omdat er nu veel niet kan en mogelijk is. Mensen lieten weten behoefte te hebben om weer eens iets leuks te doen.”

De opzet was eigenlijk heel simpel hè? Bestel een bierpakket en kijk vrijdagavond naar een livestream …

“Klopt. De actie is opgezet door vijf Groningse bierbrouwerijen, De Prael Groningen, Baxbier, Martinus, Dokjard en Rockin’ Ludina. In het pakket zat namens iedere brouwerij een flesje. Ten tijde van de stream werden de kijkers meegenomen van brouwerij naar brouwerij. We begonnen hier in De Prael. Terwijl men thuis het biertje dronk dat er bij hoorde kreeg men ondertussen informatie over wat we hier doen en waar de brouwerij voor staat. En dat maakte het eigenlijk heel leuk omdat iedere brouwerij zijn eigen stijl heeft.”

Hoe bedoel je dat precies?

“Nou, wij als De Prael zijn bijvoorbeeld een sociale onderneming waar mensen van WerkPro actief zijn. Wij hebben geen commercieel belang. Terwijl een andere brouwer dat juist weer wel heeft. En weer een andere brouwer is bijvoorbeeld actief in heel Nederland. Daarnaast verschillen we ook heel erg in stijl. Tijdens de stream kon je bijvoorbeeld zien dat de jongens van Bax Bier hele enthousiaste jongens zijn die echt stonden te springen. Ludina daarentegen is ook enthousiast maar ook weer veel serieuzer. Dat maakte het denk ik een hele mooie combinatie.”

Jullie hebben in de aanloop naar deze proeverij 500 pakketten verkocht waardoor er 1.000 mensen deel konden nemen. Smaakt het naar meer?

“Ik denk dat we op verschillende vlakken tevreden kunnen zijn. Uiteraard heeft het financieel geholpen. Door de maatregelen zijn onze proeflokalen sinds half oktober al gesloten, dus dit heeft wat geld in het laatje gebracht. Maar we hebben ook schreden kunnen zetten op de onderdelen positiviteit en samenwerking. En dat is misschien nog wel belangrijker. En of het naar meer smaakt. Ja. Er zijn ook al wat verzoeken en ideeën binnengekomen. Dus daar gaan we de komende tijd mee aan de slag!”