“Online bierproeverij loopt storm, bijna door alle pakketten heen”

Foto: Wouter Holsappel

De online bierproeverij die komende vrijdag door vijf Groningse bierbrouwerijen gehouden wordt loopt storm. Van de 500 pakketten zijn er nog 50 te koop.

Karst van der Heide noemt het een groot succes: “We hebben bijna de 500 beschikbare pakketten verkocht. We hebben er nog vijftig te koop.” De proeverij wordt georganiseerd door De Prael Groningen, Baxbier, Martinus, Dokjard en Rockin’ Ludina. Komende vrijdagavond kunnen deelnemers vijf verschillende bieren proeven waarbij men tegelijkertijd een virtuele rondleiding krijgt die de kijkers langs het brouwproces voert.

De online proeverij wordt gehouden omdat de proeflokalen, waar de bierbrouwers normaal gesproken hun gasten ontvangen, al sinds 14 oktober gesloten zijn. Om het hoofd boven water te houden is er koortsachtig gezocht naar creatieve manieren. De online proeverij is daar een voorbeeld van. Mensen die vrijdagavond deel willen nemen kunnen een proefdoos bestellen bij één van de deelnemende brouwerijen of kunnen er langsgaan om een pakket op te halen. Bij het pakket wordt informatie geleverd hoe de proefavond in zijn werk gaat.