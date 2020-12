Online benefietquiz voor Groningse horeca op kerstavond

nieuws

Op 24 december 2020 organiseert Northern Sky Events een online benefietquiz voor de Groningse horecagelegenheden. Alle opbrengsten en winst gaan naar de deelnemende horecagelegenheden.

Horecagelegenheden kunnen zich aanmelden via de website van Northern Sky Events. Deelnemende teams kunnen daarna aangeven voor de desbetreffende horecagelegenheid te willen spelen tijdens de pubquiz. Het inschrijfgeld en de winst van de pubquiz gaat naar de horecagelegenheden. Inschrijven voor de quiz kost 12,50 euro, per team van vijf mensen. De teams spelen dus voor één van de deelnemende horecagelegenheden.

De benefietquiz zal worden gestreamd vanuit Buckshot Café, waar een volledige setting in kerstsfeer gemaakt zal worden. Inmiddels hebben Buckshot Café, Grand Café Groningen, Café de Doos, Bierlokaal Café de Koffer en ’t Gat van Groningen aangegeven mee te doen. De benefietquiz zal worden gestreamd vanuit Buckshot Café, waar een volledige setting in kerstsfeer gemaakt zal worden.

“Een groot deel van de Groningse horeca hebben wij zelf bereikt, maar het is lastig om iedereen te bereiken”, zo schrijft de organisatie. “Wij juichen het daarom ook toe als horecagelegenheden elkaar wijzen op ons initiatief. Uiteindelijk is het toch ons doel om zoveel mogelijk geld voor deze sector op te halen in deze moeilijke tijd. Naast de reguliere inschrijving staan we ook open voor separate acties of sponsoring waar geld mee verdiend kan worden. Dit wordt vervolgens in een donatiepot gestopt. Het totaal aan donaties wordt verdeeld en gaat volledig naar alle deelnemende horecagelegenheden.”