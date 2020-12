Ombudsman doet verslag van afhandeling klachten

nieuws

Regelmatig publiceert de Ombudsman Groningen over kwesties die aan haar zijn voorgelegd. Uiteenlopende zaken komen in puntige stukjes aan de orde.



Het hele jaar door onderzoekt de Ombudsman klachten. Zodra die zijn afgerond publiceert zij een korte samenvatting van dat onderzoek. De afgelopen weken ging het onder meer over:

Na 25 jaar probleemloos parkeren wordt een man ineens bekeurd op dezelfde parkeerplek.

https://www.ombudsmangroningen.nl/nieuws/parkeerplaats-voor-de-deur

Een man heeft na 9 weken nog steeds geen reactie van WIJ op zijn klacht.

https://www.ombudsmangroningen.nl/nieuws/vertraging-op-vertraging

Een man beklaagt zich erover dat de gemeente niet reageert op zijn brief.

https://www.ombudsmangroningen.nl/nieuws/thuiswerken-verandert-procedures

