NS hoopt op steun van nieuw ‘mobiliteitskabinet’ voor Lelylijn

nieuws

Foto Andor Heij

Marjan Rintel, president-directeur van de NS, hoopt dat het komende Kabinet (na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart) veel gaat investeren in mobiliteit. De topvrouw van de NS laat dinsdag ook aan het NRC weten dat ze een voorstander is van de aanleg van de Lelylijn.

“Ik hoop op steun van een nieuw ‘mobiliteitskabinet”, zo laat Rintel dinsdag optekenen in het handelsblad. “Laten we die Lelylijn nu neerleggen, zodat we sneller naar het noorden kunnen. De landsdelen ontsluiten.”

Een woordvoerder van Rintel duidde dinsdagmiddag aan het Dagblad van het Noorden meer over de mening van de NS aangaande de Lelylijn. De NS denkt dagelijks 12.000 passagiers te kunnen vervoeren op het traject, in tegenstelling tot 3.000 passagiers op een verbeterd, maar bestaand traject tussen de Randstad en Noord-Nederland. Het doortrekken van de lijn naar Duitsland en Scandinavië zou ervoor kunnen zorgen dat mensen, binnen een straal van 700 kilometer van de lijn, kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig.