Nominaties voor Homeless Award bekendgemaakt

nieuws

De Stichting Straat heeft de namen bekendgemaakt van de drie genomineerden voor de Homeless Award. De prijs is bedoeld voor een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor dak- en thuislozen in de stad Groningen.

De genomineerden zijn Piet Kiel (vrijwilliger binnen de Open Hof), Jan Veen (maatschappelijk werker binnen de stichting Werkpro) en Sanne Luijten (manager van hotel Het Schimmelpenninckhuis). Het hotel verzorgde de nachtopvang voor daklozen toen die vanwege de coronacrisis niet terecht konden in het pand aan de Schoolstraat.

Medewerkers van Open Hof, Leger des Heils, Kopland en Werkpro kunnen een kandidaat voor de Homeless Award nomineren. Het bestuur van de stichting Straat maakt vervolgens een keuze. Met de uitreiking van de prijs wil de stichting op een positieve manier de positie van de doelgroep onder de aandacht brengen en tevens laten zien dat er mensen zijn die zich voor hen inzetten. De prijs wordt op 17 december uitgereikt