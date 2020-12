Nog steeds veel extra handen in de zorg nodig in Noord-Nederland

nieuws

Extra handen in de zorg zijn, ook in Noord-Nederland, nog steeds hard nodig. ZorgpleinNoord roept mensen die geïnteresseerd zijn om te helpen op om zich aan te melden. Ook oud-zorgmedewerkers zijn meer dan welkom.

Volgens het Zorgplein is het tekort aan personeel alleen maar nijpender geworden nu de coronacijfers de laatste weken weer alarmerend stijgen. Er bestaat vooral behoefte aan verzorgenden en verpleegkundigen. Oud=zorgmedewerkers die in een andere sector werken, maar die nu niet in die sector kunnen werken vanwege de lockdown, kunnen tijdelijk voor verlichting zorgen. Dat geldt ook voor gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken.

Extra Handen voor de Zorg is het landelijke initiatief om extra zorgpersoneel te werven. Ook zorg- en welzijnsorganisaties met een tekort aan personeel kunnen hier terecht.