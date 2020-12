“Nog geen oplossing voor dakloze Aleksander, Dawid en Mateusz”

nieuws

Foto: Joram Krol

Er is nog geen oplossing gevonden voor de drie niet-Nederlandse daklozen van Europese afkomst die sinds donderdag noodgedwongen in een hotel aan het Zuiderdiep verblijven. De afgelopen periode leefden zij op straat.

“We hebben een brandbrief naar de burgemeester gestuurd met de oproep om deze mensen toe te laten in de nachtopvang”, vertelt Siebe Zwerver van stichting Straatwijs. “Het enige wat we daarop gehoord hebben is een ontvangstbevestiging met de woorden dat de situatie uitgezocht gaat worden en dat het besproken gaat worden. In het Dagblad van het Noorden las ik in een artikel dat het College bij haar standpunt zal blijven dat deze mensen niet toegelaten worden, maar het eindigt dan wel weer met een open einde dat men er naar wil gaan kijken.”

“Ze slapen nu heel veel”

De drie niet-Nederlandse daklozen zijn Aleksander, Dawid en Mateusz en zijn afkomstig uit Polen en Litouwen. In de afgelopen periode sliepen ze in de bosjes bij de Martinikerk en in portieken in Stad. Omdat deze situatie niet houdbaar is vinden Stichting Straatwijs, de Martinikerk en de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen dat ze toegang moeten krijgen tot de nachtopvang. “Ik heb eerder vandaag contact gehad met de mannen. Ze verblijven nu in een hotel aan het Zuiderdiep en het gaat overwegend goed met ze. Ze slapen op dit moment veel en ze zijn aan het bijkomen.”

“Maak van -10 graden +10 graden”

Zwerver hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Ik irriteer me op zulke momenten aan het bureaucratische systeem. Het is weekend dus we komen er maandag op terug. Nee, in zulke situaties wil je zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. En het is ook allemaal niet zo moeilijk. Wat Straatwijs betreft moet gewoon het beleid rond de temperatuur van de winterregeling aangepast worden. Op dit moment is het zo dat iedereen bij een temperatuur van -10 graden naar de nachtopvang mag. Nou, door de klimaatverandering denk ik dat we zulke temperaturen nooit weer gaan halen. Maak er daarom gewoon +10 graden van. Dan heb je duidelijkheid en is iedereen geholpen.”

Veel reacties uit Stad van mensen die willen helpen

Volgens Zwerver zijn deze drie mannen niet de enige niet-Nederlandse daklozen van Europese afkomst in de stad. “Ik heb van de gemeente begrepen dat er ook nog een Spanjaard en twee Duitsers in de stad verblijven. Wat me trouwens ontzettend goed doet zijn de mooie reacties die we krijgen. Veel mensen hebben de afgelopen dag bij ons aangeklopt met de mededeling of ze ook kunnen helpen. Dat is super. Op dit moment zitten deze drie in een hotel en dat is voor nu prima, hoewel ik hoop dat er snel duidelijkheid komt.”