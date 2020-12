Nog eens 5000 gratis appel- en perenbomen uitgedeeld in Groningen

nieuws

Rechtenvrije foto via pixnio.com

In december en januari delen Klimaatadaptatie Groningen en Meer Bomen Nu nog eens vijfduizend gratis appel- en perenbomen uit op drie verschillende locaties in de provincie. Op zaterdag 19 december is de Stad de eerste plek waar een deel van de bomen kan worden opgehaald in een speciale drive-thru.

De actie volgt op druk bezochte uitdeeldag van afgelopen augustus, waarbij al 4000 perenbomen werden uitgedeeld bij “Tuin in de Stad” aan de Tarralaan in Groningen. Door verplicht reserveren worden files voorkomen (zoals deze tijdens de vorige uitdeelactie ontstonden) en kan er corona-proof uitgedeeld worden. Vanaf vrijdag 11 december 12.00 uur kan er een e-ticket worden gereserveerd voor een tijdslot op een van de drie uitdeellocaties. Op de website van klimaatadaptatie Groningen zijn ook de ophaallocaties binnenkort te vinden.

Vijf bomen is het enige aantal dat gereserveerd kan worden, niet meer en niet minder. De organisatie wil mensen stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets te komen, aangezien een bundel van vijf bomen eenvoudig mee te nemen is. De bomen hebben drie vierkante meter tuingrond nodig om te groeien.