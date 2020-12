“Noemen van 4 januari als vaccinatiedatum is erg enthousiast en prematuur”

nieuws

Het noemen van 4 januari als startdatum voor het vaccineren tegen het coronavirus is erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur. Dat zegt branchevereniging van zorgorganisaties Actiz die zich zorgen maakt over de haalbaarheid.

Dinsdagmiddag maakte minister Hugo de Jongen (CDA) van Volksgezondheid bekend dat er wellicht op 4 januari al begonnen kan worden met vaccineren. Ouderen en medewerkers in de zorg zouden als eerste een uitnodiging krijgen. Actiz zegt echter dat er wat hen betreft wel voldaan moet worden aan een aantal randvoorwaarden. “We kijken reikhalzend uit naar het kunnen aanbieden van het vaccin”, zegt Actiz dinsdagavond tegen de NOS. “Maar het veilig en verantwoord toedienen op deze schaal, vereist een operatie van ongekende omvang met militaire precisie.”

Actiz laat verder weten erg nieuwsgierig te zijn naar het definitieve draaiboek voor de vaccinatie van het ministerie. Op dit moment is er nog veel onduidelijk zoals voor wie het wel of niet geschikt is, de distributie en hoe het vaccin moet worden toegediend.”