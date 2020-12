Nobelprijswinnaars spreken over klimaat op gratis online festival in Groningen

nieuws

Tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen bespreken zo’n 70 experts, uit binnen- en buitenland, hun ideeën over klimaatadaptatie. Het gratis en interactieve online festival vindt plaats van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021.

Belangrijke gasten die spreken op het evenement in Groningen zijn onder andere Tawakkol Karman (Nobelprijs voor de vrede 2011), Christopher Pissarides (Nobelprijs voor Economie 2010), Donna Strickland (Nobelprijs voor Natuurkunde 2018) en

voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Zij zullen op vrijdag 22 januari tussen 13:00 en 14:00 uur , namens de wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd, een statement maken over de urgentie van klimaatadaptatie.

Daarnaast zijn er veel verschillende interactieve workshops, onder andere van de voormalige Commandant der Strijdkrachten en 4-sterren generaal Tom Middendorp. Ook laten toonaangevende Europese landschapsarchitecten hoe, in toekomstig Groningen, natuur en cultuur in balans zijn door verschillende ontwerpen. Deze live expositie vindt tussen dinsdag 19 en zondag 24 januari plaats op de Grote Markt in Groningen.

Gedurende de hele week zijn er diverse activiteiten. In Forum Groningen draait de gratis Klimaatadaptatie Groningen documentaire. Daarnaast kan men een kunstroute lopen in het centrum van Groningen en zijn er fietsroutes en

audiowandelingen.