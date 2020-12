Nike ontslaat manager Factory Store in Groningen na racistische en vrouwonvriendelijke uitlatingen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Sportconcern Nike heeft de manager van de Factory Store aan de Westerhaven in Groningen ontslagen na klachten van werknemers over racistische en seksistische uitlatingen. Dat heeft Nike dinsdagmiddag laten weten aan RTV Noord.

De manager kwam woensdagavond in opspraak, nadat stadsblog Sikkom verhalen naar buiten bracht van (ex) werknemers van de winkel. Zij betoogden dat de manager hen aanspoorde om donkere mensen extra in de gaten te houden. Ook stelden twee vrouwelijke werknemers dat ze jurkjes aan moesten trekken en deze aan hem moesten laten zien.

Nike laat weten aan RTV Noord dat het gedrag van de manager niet strook met de normen en waarden van het merk. Het sportconcern heeft de manager geschorst en vervolgens ontslagen.