Nijestee bouwt 600 en vernieuwt 400 woningen

Foto Andor Heij. Nijestee bouwde de flat Helix

Woningcorporatie Nijestee heeft afgelopen jaar zeshonderd nieuwe woningen gebouwd en vierhonderd huizen vernieuwd.

Nijestee bouwde de woningen in onder andere de wijken Reitdiep, Paddepoel, Meerstad en de Hoogte. De verbeterde huizen staan in bijvoorbeeld de Oosterparkwijk, Paddepoel en Lewenborg.

Nijestee investeerde ook in het verduurzamen van bestaande woningen. In verschillende wijken verspreid over de stad maakt de corporatie woningen comfortabeler, energiezuiniger en betaalbaarder.

“Het was ondanks Corona een heel succesvol jaar. We doen het samen met onze bewoners, aannemers, adviseurs en partners. Zonder hun geduld en flexibiliteit lukte dit niet.” aldus directeur vastgoed Jan Jaap Vogel.