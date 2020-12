‘Nieuwe wijk bedreigt geoorde fuut en vleermuizen’

nieuws

foto: Geertr / Flickr.com - creative commons license

De plannen voor de nieuwe wijk Suikerzijde hebben negatieve effecten voor de geoorde fuut en de water- en meervleermuizen. Dat blijkt uit een eerste milieueffectrapportage.

De dieren leven in dat gebied. Voor de vogels en vleermuizen moet een alternatief gebied gezocht worden.

Daarnaast is er waarschijnlijk te veel geluid in de nieuwe wijk. Die wordt veroorzaakt door de spoorbaan en het eventuele nieuwe station en door auto’s in de wijk.

In de wijk Suikerzijde, tussen de stad en Hoogkerk, komen in eerste instantie 750 huizen, maar dat worden er later meer.