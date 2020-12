Nieuwe routes om verkeersdruk bij Meerstad te verminderen

nieuws

Werkzaamheden nieuwe wegen en rotonde Meerstad

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe ontsluitingsroute van Meerstad zijn deze maand begonnen.

Doordat Meerstad steeds meer inwoners krijgt neemt het verkeer ook toe. De nieuwe route moet de doorstroom naar de stad en de ringweg verbeteren. Het wordt de laatste jaren te druk op de Hoofdweg en de Driebondsweg.

“Ik sta in de ochtend regelmatig in de file”, aldus een omwonende. “Dat gebeurt vooral als de Borgbrug over het Eemskanaal open staat”. De nieuwe route is overigens niet alleen voor automobilisten. Er komen ook fietspaden.

Rotonde en onderdoorgang

Naast twee nieuwe wegen komt er ook een rotonde bij de huidige afslag van de Hoofdweg met de Vossenburglaan. Daarnaast komt er een onderdoorgang onder de Middelberterweg in Middelbert. Omdat er door die werkzaamheden geen verkeer mogelijk is over een deel van de Middelberterweg wordt er medio dit voorjaar een tijdelijke weg gemaakt.

Die weg verdwijnt weer als de hele nieuwe route er ligt. Volgens de huidige planning is dat in de zomer van 2022.