Nieuwe omleidingsroute viaduct Gotenburgweg

nieuws

Vanaf 11 december is er een nieuwe verkeerssituatie bij het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Gotenburgweg, richting industrieterreinen Driebond en Eemspoort.

Alle verkeer in de richting van de Gotenburgweg gaat dan via een tijdelijke route langs het water van het Winschoterdiep. Dat geldt ook voor fietsers en voetgangers. De omleiding duurt ongeveer een jaar. In die periode wordt de zuidelijke ringweg verbreed, tussen het knooppunt Euvelgunne en de Europaweg. Het betreft de noordelijke rijbaan, voor het verkeer richting Julianaplein. Om veilig te kunnen werken, worden de rijbanen bij de onderdoorgang Gotenburgweg verlegd.

Tot 11 december wordt dagelijks gewerkt aan het aanleggen van de omleiding, ook in het weekend. Van 7 t/m 11 december, wordt er ook ’s nachts gewerkt, en dat kan gepaard gaan met geluidsoverlast.